Ilrestodelcarlino.it - Sotto controllo piazze e locali ritrovo di pregiudicati: due denunce

Forze dell’ordine in prima linea per il contrasto della microcriminalità, dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, delle risse tra i giovani. E’ stato effettuato un servizio distraordinario del territorio disposto dalla Questura di Fermo con l’impiego di pattuglie appartenenti alla Polizia di Stato, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con l’ausilio dei Vigili Urbani di Porto Sant’Elpidio e di un’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Tale servizio è stato finalizzato al contrasto della microcriminalità, dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, delle risse tra i giovani. I controlli si sono concentrati nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo, nel comune di Porto Sant’Elpidio e in quello di Porto San Giorgio, con particolare riguardo alle aree dove sono diffusipubblici e di intrattenimento.