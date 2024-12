Lanazione.it - Salta il consiglio. L’opposizione: "Uno scivolone"

Spiacevole fine dell’anno a Scarlino, dove la seduta delcomunale, programmato per ieri mattina è stata sospesa e rinviata perché l’amministrazione, non ha trasmesso la documentazione necessaria ai consiglieri per procedere alla discussione. "Al posto di intavolare il dibattito tra amministrazione e opposizione, la seduta è stata prima sospesa è poi chiusa nel giro di qualche minuto con le scuse del sindaco che ha mandato tutti a casa" dicono dal. "Un brutto spettacolo che, di fatto, ingessa l’attività amministrativa ed è sintomo del pressapochismo che caratterizza questa amministrazione visto che questograva sulle imminenti scadenze da dover rispettare".