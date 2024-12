Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, Zaccagni: “Vogliamo dare una gioia ai tifosi”

Si avvicina sempre di più il tanto atteso match tra. Un Derby dal sapore particolare, soprattutto per i giallorossi che stanno vivendo una stagione a dri poco disastrosa. Con l’arrivo di Ranieri la situazione è nettamente migliorata, ma la classifica parla chiaro e vede la compagine della Città Eterna al decimo posto in classifica. Non di certo un’annata degna delle aspettative deiche comunque continuano a sperare in un’utopica scalata verso la zona europea. Certo è che non sarà semplice perché gli uomini del tecnicono enista dovrebbero sbagliare poco, o per meglio dire niente, da qui fino alla fine del campionato.Inoltre, come se non bastasse, ad inaugurare l’anno nuovo sarà una partita tutt’altro che facile. Lase la vedrà contro la, domenica 5 gennaio alle ore 20:45, nella sfida valida per il 19° turno di Serie A.