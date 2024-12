Ilveggente.it - Rangers-Celtic, Premiership: streaming, formazioni, pronostico

è una partita della ventunesima giornata dellascozzese e si gioca giovedì alle 16:00: statistiche, probabili, pronostici.Sta praticamente facendo un campionato a parte il: 14 punti di vantaggio sui, con il miglior attacco del campionato – 52 gol segnati – e anche la miglior difesa, solamente 4 le reti subite. Insomma, non c’è stata storia mai e non ce ne sarà da qui alla fine della stagione. Ormai tutto quello che si doveva dire, e vedere, si è detto e si è visto.(Lapresse) – Ilveggente.itCerto, iniziare l’anno con quello che senza dubbio è uno dei derby più sentiti è bello. Tant’è che isognano, ovviamente, quello che potrebbe essere un colpo bello grosso, un regalo per i propri tifosi che stanno vivendo una stagione assai difficile.