Ilfattoquotidiano.it - Pupo e la cena da 5.550 euro offerta a Tony Effe: “Mi disse che quando sarebbe diventato famoso e avesse avuto i soldi avrebbe ricambiato. È arrivato il momento”

Amato alla follia o mal sopportato, principe nella sua Roma e idolatrato dalla generazione Z, personaggio divisivo se adesso ce n’è uno. Oscar Wilde diceva “l’importante è che se ne parli”. E nel 2024, dise n’è decisamente parlato. Per il dissing con Fedez, perché “Icon”, il suo ultimo disco, è triplo platino e per la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo con il brano “Damme ‘na mano”. Ma soprattutto per i recenti fatti che lo hanno coinvolto nel caos del Capodanno romano al Circo Massimo: lo stop del Comune, il dibattito sulla censura, la solidarietà dei colleghi, inviti e dietrofront. E ancora il nuovo show al Palazzo dello sport nella notte di San Silvestro, questa volta personale, con prezzi calmierati e sold out che ènella giornata di ieri.Nelle scorse settimane, la popolarità di Nicolò Rapisarda (vero nome dell’artista) è schizzata alle stelle.