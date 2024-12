Quotidiano.net - Previsioni 2025: gelo, neve e nebbia in arrivo dopo le feste di Capodanno

Mancano ormai poche ore allo scoccare dele l`Italia si trova protetta da un possente e gigantesco campo di alta pressione, il famoso anticiclone delle Azzorre. Non sarebbe una novità se guardassimo agli ultimi 20 anni circa, lo sarebbe invece se pensassimo al tempo che faceva negli anni `80 quando l`inverno, in questo periodo, faceva già la voce grossa e in molte regioni italiane si registravano temperature basse,anche a bassa quota. Questa presenza dell’alta pressione che sta interessando non solo l`Italia, ma la quasi totalità dell’Europa, garantirà un’atmosfera stabile fino ai primi giorni. Dovremo aspettarci quindi bel tempo prevalente, rare piogge (prevista qualcuna solo tra Liguria e Toscana), il ritorno della, anche fitta e persistente sulla Pianura Padana e temperature tutto sommato piacevoli di giorno dove splenderà il sole e fredde invece dove lasarà persistente.