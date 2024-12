Niente Supercoppa per Acerbi e Pavard | i due sono rimasti a Milano

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il 3-0 ottenuto nella trasferta di Cagliari ha regalato all’Inter Campione d’Italia l’ultima gioia di un anno straordinario in cui oltre allo scudetto la società di Viale della Liberazione ha potuto cucirsi sul petto anche la tanto desiderata seconda stella. Con un giorno d’anticipo rispetto alle avversarie, la truppa nerazzurra decollerà daalla volta dell’Arabia Saudita dove giovedì 2 gennaio affronterà l’Atalanta a Riyadh per l’accesso alla finale dellaitaliana dove, in caso di vittoria, affronterà la vincente dell’altra partita, Juventus-Milan. Simone Inzaghi deve fare i conti con alcune defezioni, soprattutto in difesa, per le quali non ciperò buone notizie.recuperoSull’aereo decollato da Malpensa poco dopo l’ora di pranzo, duei sedili non occupati da giocatori nerazzurri.