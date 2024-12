Nessuno salva Motta | Da esonerare

Leggi su Sportface.it

Il pareggio contro la Fiorentina ha gettato ancora più ombre sull’operato di Thiagoe soprattutto sul suo futuro alla Juventus. L’ambiente comincia a vacillare e sono in molti a chiedere l’esonero del tecnico ex Bologna. La Juventus non ha fatto in tempo a vincere a Monza che è tornata subito a pareggiare. Con ogni probabilità non esistono casi di squadre di alto rango che, nonostante non abbiano mai perso, si ritrovino in mezzo a una tempesta del genere. Se è vero che la Juventus non ha mai incontrato sconfitte nella stagione in corso, in Serie A, resta il fatto che 11 pareggi somigliano all’andamento di una neopromossa che cerca dirsi. Alle spalle dei bianconeri c’è il Bologna, con una partita in meno e, per fortuna di Thiago, un Milan che sta messo molto peggio: prova ne sia l’esonero di Fonseca dopo Milan-Roma.