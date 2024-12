Thesocialpost.it - Naufragio di un’imbarcazione al largo della Tunisia: morto anche un bimbo di 5 anni

Leggi su Thesocialpost.it

al: muoiono un bambino di 5e un uomo, 17 migranti salvatiUn tragicosi è verificato nelle acque al, doveche trasportava migranti è affondata. Tra le vittime confermate, un bambino di soli cinquee un uomo, entrambi di nazionalità tunisina. Altri 17 migranti, che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, sono stati tratti in salvo dalla Guardia Nazionale tunisina, che haarrestato quattro persone ritenute coinvolte nell’organizzazione del viaggio.Le dinamiche delL’incidente è avvenuto durante un tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo, una delle rotte più pericolose al mondo per i migranti. L’imbarcazione, sovraccarica e inadatta alla navigazione in mare aperto, non ha retto alle difficili condizioni.