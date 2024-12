Inter-news.it - Mourinho: «Non ho più visto la Roma in tv, l’Inter invece sì»

Intervistato in esclusiva da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, Josènelvista in uscita tra qualche ora in edicola, ha ripercorso un po’ del passato. Questo il suo pensiero in anteprima. PASSATO – José, intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, ha rilasciato una lunga intervista a Ivan Zazzaroni. L’attuale allenatore del si è raccontato a 360 gradi parlando anche die Inter, le ultime due squadra allenate in Italia. Queste le sue parole in un estratto uscito in anteprima sul sito prima delvista completa in mattinata sul Corriere dello Sport: «Il calcio è in mano a tanti fenomeni dell’incompetenza. A Budapest avrei dovuto lasciare la: non l’ho più vista in tv,sì».