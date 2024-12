Ilgiorno.it - Menu Cenone di Capodanno 2025? Vince la creatività. E c’è chi punta sui prodotti locali

Lodi – Territorio, tradizione e ricerca. Con queste parole si possono riassumere alcune proposte che i ristoranti di Lodi offrono per ildi stasera. A “La Coldana”, in via del Costino, attività che dal novembre del 2023 ha ottenuto il prestigioso premio della stella Michelin, il menù proposto per la sera di San Silvestro, dal costo di 150 euro a persona si concentra sudel territorio, acquistati da soli produttori. Si parte con degli snack ed un calice di benvenuto, come antipasto del crudo di capasanta alla vaccinara e sui tavoli pane a lievitazione naturale, cracker, grissini e burro affumicato. Come primo un risotto di castagne, funghi e grana padano del caseificio Zucchelli, segue un piatto di rombo, zucca, uova di aringa affumicate e finocchietto. Si conclude con cannella, agrumi e zabaione, l’immancabile cotechino con lenticchie.