Oasport.it - LIVE Cobolli-Humbert 3-6, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: break chirurgico e 1° set loro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Slice vincente.30-0 Non risponde il francese.15-0 Largo il cross di dritto di6-3! Con l’ennesima prima vincente il francese chiude il parziale, deciso dall’ottavo gioco.40-15 Seconda vincente slice.30-15 Brutto errore di rovescio di Flavio.15-15 Ace (3°).0-15 Clamoroso errore di dritto disu una comoda chiusura.3-5 Bravo lui. Aveva spinto bene l’azzurro ma il passante didi rovescio nei piedi è valso il.30-40 Gratuito di dritto, palla, la prima.30-30 Non risponde di dritto sulla seconda. Regalo!15-30 Risposta nei piedi di dritto di.15-15 Esplode l’inside out!0-15 Risposta fortunosa del francese, si incarta sul dritto vicino alla rete Flavio.