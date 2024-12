Ilrestodelcarlino.it - La nuova piazza San Tommaso divide. Critiche e apprezzamenti sui social

network impazziti, raccolta firme tra genitori, e polemiche a non finire. Questo 2024 non ha intenzione di chiudersi in tranquillità sotto le Cento Torri. Questa volta al centro dello tsunami digitale c’è ladi San, o meglio, c’è l’intervento che ha da poco rivoluzionato la faccia di una delle più importanti piazzette del centro storico. Ed è bastata una foto caricata suiad infuocare la polemica. "Obrobrio, davvero un orrore". "Unatotalmente rovinata". "Scempio architettonico, così si trasforma un luogo iconico in un desolante scorcio simil zona industriale". Questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono nel post. C’è però anche chi difende la scelta di rivoluzionare l’area: "Un bel progetto – si legge – complimenti all’amministrazione! Bellissima soluzione di arredo urbano che integra mirabilmente le architetture romaniche con il gusto contemporaneo".