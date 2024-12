Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia e il Napoli raggiungono l’accordo

Tra Kvichaed ilsembra si sia raggiunto l’agoniato accordo. Un congruo aumento d’ingaggio per il georgiano ed una clausola rescissoria variabile., rinnovo fino al 2029L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di rinnovi in casae in modo particolare fa il punto sul futuro di. Il ds Manna e il suo agente Mamuka Jugeli hanno raggiunto un nuovo accordo fino al 2029 (ora è in scadenza 2027), con tanto di ritocco dell’ingaggio e clausola rescissoria variabile, ma ora bisogna sottoscrivere e ufficializzare. Ultimo passo formale e via: le parti non sono mai state così vicine. Secondo i nuovi accordi lo stipendio di Kvara dovrebbe essere equiparato a quello di Lukaku tra base fissa e bonus, fino a raggiungere più o meno i 6 milioni a stagione (con graduali scatti progressivi).