Inter-Atalanta Gasperini perde un giocatore | lesione per un ex!

Nienteper undi, che stamani si è sottoposto a degli esami strumentali. Arriva l’esito:. Niente gara da ex.NIENTE DA FARE – Arriva un infortunio a due giorni dalla partita traper Gian Piero. Si tratta di Juan Cuadrado. Il colombiano, infatti, stamani si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato unafasciale del muscolo bicipite femorale destro. In virtù di questo infortunio muscolare, Cuadrado non prenderà parte alla spedizione dell’a Riad. Rinuncerà così alla Supercoppa italiana in terra saudita per ricever a Zingonia le cure necessarie a una pronta guarigione. Quindi un ex, campione d’Italia lo scorso anno, non ci sarà.Cuadrado salta la partita da ex: nientedi Supercoppa italianaNUMERI – Cuadrado, lo scorso anno, ha vinto appunto lo scudetto con la maglia dell’giocando comunque molto poco a causa di un’operazione al tendine d’Achille.