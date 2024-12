Quotidiano.net - Il fisco va incontro ai contribuenti. Fino a 84 rate per pagare le cartelle

Leggi su Quotidiano.net

Un anno in più peri debiti con il. Arriva il decreto ministeriale che consente aidi dilazionare le cifre iscritte a ruoloa 84 mensilità, rispetto all’attuale soglia di 72. Si litiga, invece, sulla riapertura dei termini per la rottamazione delle. Dopo due stop, prima al Senato e poi alla Camera, Forza Italia e Lega rilanciano la proposta, ma incontrano una secca ostilità da parte di FdI, che preme sul freno: "Sono cose che non si possono annunciare con un comunicato stampa", fa sapere Marco Osnato, responsabile economico di Flli d’Italia e presidente della commissione Finanze della Camera. Insomma, la tensione resta alta. Ad annunciare la mano tesa del governo nei confronti deiè, invece, il suo collega di partito e viceministro all’Economia, Maurizio Leo.