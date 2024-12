Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio del sindaco Silvetti: "Ancona, apriti alla rivoluzione: qui non ci sono solo le buche. Anti bivacchi, ho sbagliato io"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Pierfrancesco Curzi, in apertura, quale slogan vorrebbe coniare per lanciare la sua città? "Senza dubbio ‘città aperta’". Aperta a cosa? "A una lenta, ma costante,culturale che possa consentirci di avere una visione, di non restare fossilizzati allesulle strade o allo sfalcio del verde. Un anconetano più positivo, disposto a vantarsi della sua città e non a chiudersi in se stesso.si sottostima, la città può dare di più, viene valorizzata più da chi viene da fuori. Nel 2024 siamo riusciti a compiere l’opera, non banale e né semplice, di cambiare la percezione della città. L’abbiamo fatto con grandi eventi, anche internazionali e grandi idee come quelle del cinema". Intende avere una vocazione turistica più spiccata, accogliere? "Esatto, il turismo può consentire lo sviluppo della città, mentre molti tendono a essere conservatori.