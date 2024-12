Anticipazionitv.it - Grande Fratello puntata 7 Gennaio 2025: squalifica confermata e nomination d’ufficio?

La tensione nella casa delcontinua a crescere. Dopo il violento e delicato episodio capitato tra Ilaria Galassied Helena Prestes, emergono nuovi dettagli su come gli autori del potrebbero reagire. Gli episodi censurati dalla regia e riportati dai concorrenti stanno facendo discutere il pubblico, mentre sui social si parla di provvedimenti severi che potrebbero cambiare le dinamiche del programma. Scopriamo cosa potrebbe succedere nellaprevista per il 7.Ilaria Galassi ed Helena Prestes: cosa è successo alLa lite tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes è scoppiata subito dopo l’ultima diretta. Helena ha fatto riferimento a un episodio legato ai figli di Ilaria, scatenando la furia della gieffina. Secondo quanto riportato da Chiara Cainelli, la situazione è degenerata velocemente: “Oddio no, le sta mettendo le mani addosso, raga!”.