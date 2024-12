Biccy.it - Gieffino fa scoppiare una polemica per una frase infelice su Napoli

Una nuovaha investito un. Tutto è nato quando MariaVittoria Minghetti ieri in giardino al Grande Fratello ha detto: “Poi entra il libbero“. Tommaso Franchi (che pare abbia un segreto)ha fatto notare che la parola “libero” si dice con una b sola: “Guarda che si dice libero e non libbero“. La ragazza ha risposto: “A Roma si dice libbero con due b“. Nella discussione è intervenuto Giglio, che ha chiesto a Shaila: “Acome si dice libero?”. E a quel punto è arrivato lo scivolone deltoscano: “Anessuno è libero fratm fa un gesto con le mani incrociate”.Giglio ha visto il gesto (che per molti è quello delle manette) e ha detto: “No dai questa era molto brutta“. MariaVittoria ha rimproverato il fidanzato: “No dai amo ti prego! Per fortuna che non l’hanno sentita.