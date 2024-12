Ilrestodelcarlino.it - Festa in piazza e non solo:. Capodanno di divertimento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Concerti, dj per far trasformare lain discoteca, animazioni, ma anche attività per bambini, saranno il filo conduttore dell’ultimo giorno dell’anno, del 2024, e del primo del 2025. Per quanti per la magica notte di San Silvestro preferiscono iline non la quiete di un ambiente familiare, San Benedetto offre, ad ingresso gratuito, inGiorgini, l’animazione musicale di Radio Azzurra, a partire dalle 22.30. A seguire in scena dj Angelo di Radio Deejay, per una mezzanotte all’insegna della musica e del. Stessaa ritmo di musica per ladi inizio anno, quella del primo gennaio, con ilMusic Fest, in programma dalle 17 alle 22. Sarà possibile salutare il nuovo anno con l’animazione e la musica dell’Opera Acustica, duo composto dalla soprano Barbara De Angelis e dal chitarrista Maurizio Travaglini dalle 17, e, a seguire, sarà Ron, uno dei più importanti e amati cantautori italiani ad infiammare lacon i brani che lo hanno reso celebre.