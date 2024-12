Thesocialpost.it - “Escluso dal concertone di fine anno”. Dopo Tony Effe, un altro caso: è polemica

Benevento segue le orme di Roma: Enzo Dong, seguendo un copione già visto con, è statodal concerto di Capoda causa dei suoi testi considerati “diseducativi” dal sindaco Clemente Mastella. Le motivazioni sono state espresse dallo stesso Mastella in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, e il rapper partenopeo ha dovuto accettare la situazione. “Mi dispiace, rispetto la decisione” sono le uniche parole condivise da Dong sui social.Leggi anche: Spagna, ruba la bara della madre da un cimitero e la porta a casa: “Volevo controllare fosse morta”Questa scelta ha suscitato un notevole clamore, soprattutto perché avviene pochi giorniil controverso episodio del Circo Massimo, doveera statoper i suoi testi ritenuti misogeni. Questo ha provocato il ritiro di tutto il cast previsto per il Capodromano, costringendo l’amministrazione della capitale a riorganizzare in fretta l’intero evento.