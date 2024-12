Lanazione.it - Due mostre per la Palestina. Foto da Gaza e vignette italiane

Leggi su Lanazione.it

Sarà un gennaio ricco di iniziative, in provincia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragedia in atto ine a favore della pace. L’associazioneFuorifuocoe la Cgil hanno preparato un programma intenso e di alto livello. Si partirà con dueper laa Palazzo Ducale, Salone degli Svizzeri, dal 7 al 26 gennaio. La prima è ’Qui resteremo’, si tratta di una mostra didae dalla Cisgiordania di alcunigrafi palestinesi: immagini ’live’ che valgono più di mille parole. La seconda mostra, ’Kufia’, è di disegni: matiteper la. Saranno esposte opere di Vauro, Magnus, Crepax, Josè Munoz, Lorenzo Mattotti, Filippo Scozzari, Milo Manara, Andrea Pazienza e altri grandi vignettisti. L’inaugurazione è prevista il 7 gennaio alle 17.