Dialogo, equilibrio e attività offline: i consigli degli esperti per educare ai figli un sano rapporto con lo smartphone

Secondo studi e sondaggi, gli adolescenti nativi digitali pasquasi tutto il loro tempo davanti allodi uno schermo, privandosi di importanti esperienze sociali che risultano fondamentali per formazione del carattere e la vita adulta. Secondo gliperò, limitarsi a imporre limiti di tempo non è sufficiente per aiutare i ragazzi a maturare uncon la tecnologia.