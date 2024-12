Ilrestodelcarlino.it - Dialetto a San Silvestro, grandi note a Capodanno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Spettacoli per finire bene il 2014 e cominciare nel migliore dei modi il 2025. E’ il programma del Novecento di Cavriago, che stasera propone la commedia dialettale "Statemi lontano per piacere" della compagnia Artemisia Teater di Reggio. Per la rappresentazione delle 20,30 previsto il tutto esaurito, ma possono esserci posti per quella delle 17,30. Si raccnta con maestria e divertimento il pensionamento di Aiace: dopo una vita di duro lavoro è arrivato l’agognato riposo. Il dolce far niente. Da questo momento l’eroe della nostra storia ha deciso di fare "La vèta ed Miclas: magner, durmir, bèver e ander a spas". Ma, un momento, si dice, "cosa succede? Chi è questa gente che mi sta intorno? Mia moglie? Ma scherziamo? Io non sono sposato. Mia sorella? Ma neanche per idea. Sono figlio unico. Caro Piero, amico mio, sono vittima di una congiura.