Spazionapoli.it - Danilo rompe il silenzio, l’indizio non lascia dubbi: Napoli lo aspetta – FOTO

Ultimissime calciocontinua a essere nel mirino del club partenopeo: il difensore della Juventus ha rotto il, pubblicando un post sui social che sembra nonre.Nei prossimi giorni, stando alle ultimissime notizie legate al calcio, il mercato dovrebbe iniziare a scatenarsi. Gennaio sarà, con ogni probabilità., una finestra molto attiva anche per la stessa società del presidente Aurelio De Laurentiis, che intende regalare ad Antonio Conte una rosa completa anche per quanto riguarda le alternative.Reparto che sarà particolarmente tenuto d’occhio è quello difensivo: a tal riguardo, il nome più chiacchierato è quello di. Il brasiliano è in uscita dalla Juventus, che ha deciso di non portarlo nemmeno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana: in queste ore, spunta anche il post che sembra confermare l’addio ai bianconeri: ilguarda alla finestra.