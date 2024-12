Calciomercato.it - Danilo rompe il silenzio: il messaggio alla Juve e ai tifosi dopo la bufera

Leggi su Calciomercato.it

Il difensore e ormai ex capitano è fuori dai piani dellantus: sarà addio già nel mercato invernale, Napoli in pole per il brasilianoEra nell’aria ma ieri lantus ha voluto ribadire il concetto:è fuori dai piani dei bianconeri ed è ufficialmente sul mercato a gennaio., 33 anni (LaPresse) – Calciomercato.itLa dirigenza della Continassa già la scorsa settimana aveva comunicato all’ormai ex capitano di cercarsi una squadra e che non sarebbe più rientrato nei progetti della società per il resto della stagione.lascerà la ‘Vecchia Signora’ con sei mesi di anticipo rispettonaturale scadenza del contratto, fissata il prossimo 30 giugno. Larisparmierà circa 3 milioni lordi sull’ingaggio del difensore e chiede un indennizzo per lasciarlo partire nei prossimi giorni.