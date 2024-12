Laspunta.it - Cisterna: tutto pronto per la notte di capodanno

Ballerini, vocalist, dj, musicisti, performer acrobatici per uno spettacolo di qualità, tanto atteso aper ilsotto le Stelle.La comunità disi prepara a festeggiare ladell’ultimo dell’anno con “Euforia 2000”, uno spettacolo trasversale che ripercorrerà 25 anni di musica, con influenze degli anni ’90, dance e tormentoni anche dell’attualità per una miscellanea di suoni, divertimento, luci e tanta energia.L’Area Mercato di via delle Province è stata allestita e perimetrata per lo show che condurrà i cisternesi, e non solo, nellamagica del 31 dicembre a partire dalle ore 21:30, con la predisposizione di un’area dove chi vuole potrà mangiare e bere in attesa della mezza, e di una zona adibita ai servizi igienici.Sul palco, uno show che ricalca l’entusiasmo della serata di Ferragosto, quando la nostra comunità ha ballato e cantato con “Nostalgia ‘90”, spettacolo che ha avuto enorme riscontro e successo di pubblico.