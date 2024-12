Oasport.it - Calendario pallamano 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Un’annata scoppiettante, che partirà sin da subito con il piede pigiato sull’acceleratore. Ildellaitaliana e internazionale è in rampa di lancio. Dalle nazionali ai club, sempre a suon di gol ed emozioni.Si va subito al dunque al maschile: dal 14 gennaio al 2 febbraio si disputeranno i Mondiali, a cui parteciperà anche l’Italia che torna sulla scena iridata 28 anni dopo l’ultima volta, in un torneo che verrà organizzato da Croazia, Danimarca e Norvegia. Gli azzurri del dt Riccardo Trillini saranno certamente di scena il 14, il 16 e il 18 gennaio per le partite del Preliminary Round, rispettivamente contro Tunisia, Algeria e Danimarca, poi da lì bisognerà capire dove Parisini e compagni saranno in grado di arrivare e quale nazionale verrà incoronata sul tetto del mondo.