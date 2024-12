Tpi.it - Brad Pitt e Angelina Jolie hanno raggiunto un accordo per il divorzio dopo otto anni di battaglie legali

Leggi su Tpi.it

firmato undi. La notizia, pubblicata dalla rivista statunitense People, è stata confermata dall’avvocato dell’attrice e star di Hollywood, James Simon, secondo cui la firma avvenuta ieri segna un punto di svolta nella saga legale che vede coinvolta da benl’ex coppia dei sogni del cinema americano., ha spiegato Simon alla rivista People, aspirava a “trovare la pace”. “È semplicemente parte di un lungo processo in corso iniziatofa”, ha aggiunto l’avvocato. “Onestamente,è esausta ma è sollevata che sia finita”. I due si incontrarono per la prima volta durante le riprese del film “Mr. & Mrs. Smith”, uscito nel 2005, in cui interpretarono i due ruoli principali.L’attrice chiese ildall’allora maritonel settembre del 2016,duedal matrimonio.