Formiche.net - Biden lascia il segno con l’ultimo aiuto militare a Kyiv

Leggi su Formiche.net

Il presidente degli Stati Uniti Joeha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza per l’Ucraina dal valore di 2,5 miliardi di dollari, il più significativo tra quelli approvati dalla sua amministrazione nel corso del 2024 , nonchéprima della fine del suo mandato.“Da quando la Russia ha lanciato la sua offensiva contro l’Ucraina nel febbraio 2022, abbiamo dato priorità al sostegno necessario affinché l’Ucraina possa prevalere”, ha dichiaratoin una nota ufficiale. Il pacchetto comprende 1,25 miliardi di dollari in armi e munizioni già pronte per il dispiegamento immediato e 1,22 miliardi di dollari attraverso l’Ukraine Security Assistance Initiative (Usai), destinati a forniture a lungo termine, inclusi sistemi di difesa aerea e artiglieria.Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha accolto positivamente la decisione definendola un supporto fondamentale per stabilizzare le linee del fronte: “Ogni fornitura aggiuntiva salva vite dei nostri soldati” ha scritto su X il leader ucraino, che ha anche sottolineato la necessità di mantenere costante il sostegno internazionale.