Benevento, Lanini saluta il 2024: "Non so cosa mi porterà il nuovo anno, sicuro l'ambizione di fare meglio"

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato undai due volti quello vissuto dall’attaccante delEric, grande protagonista con la maglia della Strega da gennaio fino a maggio, salvo poi perdere il posto da titolare con la nuova stagione e l’avvento del 4-2-3-1. Nonostante il ridotto minutaggio concesso da mister Auteri da agosto ad oggi, l’ex Reggiana approdato nel Sannio lo scorso gennaio è stato capace nell’solare di mettere a segno 17 gol in 39 partite disputate con una media di una rete ogni 117 minuti giocati. Questo il messaggio postato dasul suo profilo Instagram sotto al quale tantissimi tifosi giallorossi gli hmanifestato tutta la loro stima auspicando per lui maggiore spazio da ora in avanti: “Si chiude – ha scritto – il, unche mi ha permesso di conoscere una piazza stupenda che dal primo all’ultimo giorno mi ha mostrato una concreta e meravigliosa vicinanza, che spero di aver sempre ricompensato sul campo.