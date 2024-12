Oasport.it - ATP Brisbane, Djokovic parte bene e Kyrgios esce di scena subito sotto gli ace di Mpetshi Perricard

Andata in archivio un’altra giornata di incontri nell’ATP250 di. Sul cemento australiano Matteo Arnaldi ha dato ottimi segnali, vista l’ottima prestazione contro il padrone di casa Alexei Popyrin: 6-3 6-2 lo score in favore del ligure. Sul suo cammino ci sarà lo statunitense Reilly Opelka (n.293 del mondo), che sta cercando di ricostruirsi una classifica dignitosa dopo essere stato lontano dal circuito per problemi fisici importanti.L’americano si è imposto contro l’argentino Federico Agustin Gomez (n.137 ATP), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 6-4 e sarà un’insidia di non poco conto per Arnaldi, specialmente se dovesse trovare continuità di rendimento al servizio. A proposito di battuta, la partita tra Nicke Giovanniè stata una specie di lezione in questo fondamentale.