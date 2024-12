Atletica BOclassic | Battocletti chiude il 2024 in trionfo

Leggi su Sportface.it

Nadiaconclude ilcon un altro successo. L’azzurra vince la ‘’, la tradizionale cinque chilometri ospitata da Bolzano nel pomeriggio di San Silvestro. L’evento altoatesino festeggia i suoi cinquant’anni con il successo dell’atleta italiana, originaria della Val di Non, a pochi chilometri dalla sede della prova. Il talento delle Fiamme Azzurre ha vinto in 15’30, lo stesso crono che le aveva portato la vittoria anche nella scorsa edizione. Completano il podio Aleshign Baweke dall’Etiopia, staccata di 5”, e la turca Yasemin Can a 35”. Medaglia di legno, invece per Federica Del Buono, a 36”.positivamente un anno ricco di soddisfazioni.Nadiaè stata grande protagonista agli Europei di Roma, dove ha collezionato l’oro nei 5000 e nei 10000 metri.