Oasport.it - Arnaldi affronterà un redivivo gigante a Brisbane. E all’orizzonte c’è Djokovic…

Leggi su Oasport.it

Matteoha battuto la testa di serie numero 7 dell’ATP 250 di, l’australiano Alexei Popyrin, nel primo turno giocato questa notte, e si è qualificato per gli ottavi di finale, nei quali, giovedì 2 gennaio 2025, lo statunitense Reilly Opelka, in tabellone grazie al ranking protetto.Da quel punto in avanti, in caso di successo, l’azzurro sarebbe chiamato a giocare tutti i giorni, fino all’ultimo atto, previsto domenica 5 gennaio 2025. Superando Opelka, intanto, l’azzurro eguaglierebbe il risultato conseguito lo scorso anno nel torneo oceanico.Ai quarti, però, l’azzurro avrebbe di fronte un ostacolo durissimo, rischiando di dover alzare bandiera bianca nello stesso turno dello scorso anno:, infatti, ci sarebbe il serbo Novak Djokovic, chiamato all’esordio tra poche ore e, grazie allo status di numero 1 del seeding, inserito con l’azzurro nella parte alta del main draw.