Annalisa: prima donna solista a conquistare il sesto disco di platino con un singolo

Il 2024 si è concluso in bellezza perdato che la FIMI le ha certificato ildiper ilMon Amour consacrandola comeitaliana ad ottenere questo risultato.Con un totale di ben 51 dischi die 13 dischi d’oro,è lapiù certificata del 2024, nonché laartista femminile ad entrare nella classifica Top 100 di Billboard USA ed è ai vertici della classifica annuale. Solo nel 2024 ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: il Global Force Billboard Women in Music a Los Angeles, il Power Hits Estate di RTL 102.5 con Tananai per il brano Storie Brevi, il Premio RTL 102.5 SIAE per Sinceramente come brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia tra giugno e agosto 2024. E non solo. Ai Tim Music Awards che si sono tenuti lo scorso 14 settembreha ricevuto ben sei riconoscimenti: il premio multiper l’album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, il premio multiper ilSinceramente, il premio Liveper aver venduto oltre 200mila biglietti per i concerti, il premio Arena di Verona – Diva per il doppio concerto evento in Arena, il premio Tim Summer Hits per Storie Brevi e il premio EarOne per essere l’artista più suonato in radio.