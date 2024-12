Sport.quotidiano.net - Viali: "Salvarsi sarà come vincere lo scudetto". Sersanti gongola: "Mai segnato un gol così"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"I complimenti ai ragazzi sono super meritati: è stata la gara quasi perfetta, dico quasi perché l’unico neo è stato quello di aver raddoppiato tardi". La soddisfazione di mister Williamè enorme. "Avevo qualche dubbio visto che ho rimesso gli stessi undici di giovedì e non era facile giocare a questo ritmo, ma i ragazzi si sono superati". Già, i cambi: ha sostituito totalmente il tridente nel finale. "Sono sincero, era quasi programmato. Questo tipo di gioco è dispendioso e in quel momento c’era la sensazione che la si poteva chiudere con un po’ di lucidità". Poisi sofferma sulla magia di Maggio. "Non è facile vedere gol. Onestamente lo stavo insultando quando stava per partire il tiro (sorride, ndr), non è che abbia un calciopotente, ma complimenti davvero". Ora c’è la sosta.