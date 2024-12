Lanazione.it - Tragedia sull’Aurelia, muoiono zia e nipote. Il padre ai passanti: “Aiuto, portate le bambine all’ospedale”

Viareggio (Lucca), 30 dicembre 2024 – Una donna di 39 anni e la nipotina di 8 sono decedute in un terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina poco dopo le 12,30 sulla variante Aurelia a Viareggio. Illeso il marito, ferite in modo grave invece altre due minorenni, figlie della coppia, che viaggiavano in auto con i genitori. Lasi è consumata in pochi, terribili attimi. La famiglia delle vittime – originaria del Senegal, da diversi anni residente in Italia a Santa Croce in provincia di Pisa – stava percorrendo la variante Aurelia imboccata a Torre del Lago in direzione nord, quando all’improvviso all’altezza dell’ingresso Viareggio Sud, si è parata davanti un’utilitaria guidata da un quarantenne residente a Viareggio. A seguito del violento tamponamento, la macchina con a bordo le cinque persone, si è ribaltata più volte, sbalzando fuori dai finestrini alcuni passeggeri.