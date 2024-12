Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2024 ore 12:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità resta chiuso per una lametta del manto stradale il tratto di via di Decima tra via Severino Delogu e via Caterina Troiani prestare attenzione alla segnaletica per migliorare l’accesso alle vie del centro storico per il periodo natalizio attive lo ricordiamo anche quest’anno le due linee buste circolari gratuite free uno è freddo e la linea elettrica 100 la prima in partenza da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente a Largo Chigi confermate lungo il percorso la linea 100 Invece parte arriva a Porta Pinciana transitando anche sta per Largo Chigi le linee saranno attive tutti i giorni fino al 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 sempre fino al 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente saranno attive tra 30 elementi stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e dei festivi per lavori notturni sulla tangenziale est chiusa dalle 23 di questa sera alle 6 di domattina all’uscita di via Prenestina per ilproveniente dalla via Salaria maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito