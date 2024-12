Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 30 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Con l’ultimodel 2024 riparte anche la stagione tennistica, grandissima protagonista del panorama televisivo italiano per le notti di questo fine anno e anche di gennaio fino alla conclusione degli Australian Open.Si inizierà e finirà (anche al cambiar del giorno) con appuntamenti azzurri. Da rimarcare di prima mattina i debutti di Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, mentre nella notte inoltrata l’Italia cercherà di qualificarsi per i quarti di finale di United Cup.Tanti altri, però: giganteggia il volley con la Coppa Italia al maschile e al femminile, ma ampio spazio è riconosciuto anche al calcio, presente anche in questi giorni, e all’hockey su ghiaccio che non ferma il proprio cammino.In altre questioni, c’è l’usuale quota NBA e NFL nella notte, mentre il ciclocross propone il Superprestige a Diegem.