Ilgiorno.it - Smog a Milano, livelli di PM10 di nuovo sopra i limiti: divieti per le auto inquinanti dal 31 dicembre

Leggi su Ilgiorno.it

– Hanno superato dila soglia di allerta idi polveri sottili nella città metropolitana die nelle province di Monza, Lodi e Cremona. Tornano quindi, da domani 31fino a che non rientrerà l’allarme, ialla circolazione dellee le limitazioni agli impianti di riscaldamento. I dati sulla qualità dell’aria pubblicati dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Arpa) hanno certificato per il terzo giorno consecutivo il superamenti deidi, cioè le microparticelle potenzialmente pericolose per la salute prodotte principalmente dagli scarichi dei veicoli e dai processi di combustione industriali e residenziali. Considerate le previsioni meteorologiche, favorevoli all’accumulo degliin tutti questi territori, dalla mezzanotte del 31si attiveranno le misure temporanee di primo livello in tutte le provinceelencate.