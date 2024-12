Lanazione.it - Scoccia: "Valorizzare e sostenere l’imprenditoria femminile"

PERUGIA - "ha potenzialità straordinarie, sostenerla e valorizzarla significa costruire un futuro più equo e innovativo nel quale ogni donna può trasformare le sue idee in realtà per contribuire al progresso della società". Lo ha detto la consigliera comunale, portavoce del centrodestra, Margheritacommentando i dati dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre secondo cui nella provincia di Perugia una impresa ogni quattro è guidata da donne. Secondo l’analisi, su un totale di 59.442 imprese totali, quelle gestite da imprenditrici sono 14.837, ossia il 25%. "A fronte di una media nazionale che si attesta intorno al 22,7%, la provincia di Perugia si piazza al 28mo posto nella classifica delle 107 aree territoriali d’Italia per incidenza percentuale di imprese a conduzioneguidate da commercianti, artigiane, esercenti o libere professioniste.