Ilgiorno.it - Prima erano le logistiche, ora i parchi solari: Lodigiano ancora sotto assedio. Il caso Codogno

(Lodi) –le, ora i maxi. Il territorio, in questi ultimi mesi, è di nuovo” e questa volta sono i terreni agricoli a essere appetibili per poter ospitare mega impianti fotovoltaici. Ormai, è una corsa a occupare superfici anche incentivati da una normativa che non lega questa tipologia di insediamenti al consumo di suolo. L’ultima richiesta in ordine di tempo riguarda la frazione di Triulza, su cui incombe una domanda per 140mila metri quadrati di pannelli, che è arrivata l’antivigilia di Natale sul tavolo degli amministratori comunali. Il progetto ha generato un’alzata di scudi da parte dell’esecutivo municipale, che ha ribadito di provare mettere a terra una strategia per poter contrastare l’iter della procedura abilitativa semplificata (Pas), attraverso la quale la documentazione è arrivata in Comune.