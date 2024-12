Unlimitednews.it - OPES, Morico “Raggiungiamo obiettivi con percorso ben definito”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che educare allo sport sia un obiettivo estremamente ambizioso di fronte al quale non possiamo permetterci di essere timorosi. Le sue difficoltà vengono compensate dai risultati che si raggiungono, oggi abbiamo il riconoscimento della nostra costituzione con l’ultimo comma dell’articolo 33 che ci ricorda come essa stessa riconosce il valore educativo e sociale di promozione e benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Noi che siamo un ente di promozione sportiva abbiamo il dovere di perseguire questie lo facciamo quotidianamente attraverso la rete di competenza”. Lo ha detto Juri, presidente dell’, ente di promozione sportiva e terzo settore riconosciuto dal Coni e dal Cip, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress.