Laverita.info - Nell'anno del Giubileo le capesante dei pellegrini per un cenone augurale

Leggi su Laverita.info

Ildi San Silvestro, come fosse una liturgia laica, è un mix di emozioni gastronomiche, di pratiche scaramantiche, di libagioni, di aspettative di promessa. Ecco una proposta di menù per festeggiare l’nuovo.Per quanto riguarda i vini dalla cantina facciamo emergere solo rosati. L'ultima notte dell'ha risvolti romantici e il rosa è romantico di per se. Il menù dovrebbe prevedere piatti di pesce e di carne e il rosato è un ottimo compromesso per accompagnare entrambi.Lo speciale contiene due articoli.