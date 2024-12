Anteprima24.it - Napoli, il bilancio di fine anno del Comando Provinciale dei Carabinieri

Tempo di lettura: 7 minutiIldeidipresenta ildi undi intensa attività, che testimonia l’impegno costante per garantire sicurezza, legalità e supporto alla comunità.I numeri di un impegno straordinarioNel 2024, idiarrestato 3.880 persone e ne hdenunciato altre 13.802, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. L’attività di contrasto ai fenomeni criminali ha portato al sequestro di 31 tonnellate di droga, 230 armi da fuoco (contro le 155 del 2023), 300 armi da taglio (rispetto alle 172 dell’precedente) e 106 armi improprie, come mazze e tirapugni.Il contrasto alla violenza di genereLa lotta alla violenza di genere costituisce una priorità assoluta per il. Nelle 100 casermedie Provincia sono stati denunciati 2.