Momento terribile Grave lutto per Stefano Bettarini | il drammatico annuncio

“Ho una triste notizia da condividere”. Unha colpito. È stato l’ex calciatore e noto volto del mondo dello spettacolo a comunicare la dolorosa notizia attraverso un post sui social. Le sue parole hanno toccato non solo i tifosi, ma anche un pubblico più vasto. In queste ore, stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio e supporto all’ex marito di Simona Ventura e alla sua famiglia.Leggi anche: “Non ce l’ha fatta”. Auto contro bus, tragedia in Italia: impatto violentissimosta attraversando undevastante. Il padre, Mauro, è venuto a mancare all’età di 86 anni. “Il prezzo dell’amore è la perdita, ciao Babbo”, ha scritto il figlio su Instagram, accompagnando il messaggio con una foto del genitore. Secondo diverse fonti sportive, il legame tra padre e figlio era molto forte; fu proprio Mauro a trasmettere ala passione per il calcio, avendo egli stesso giocato in gioventù.