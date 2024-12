Sport.quotidiano.net - Milan-Roma 1-1, Fonseca a forte rischio esonero: pronto Conceicao

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 29 dicembre 2024 – Un punto che potrebbe essere l'ultimo: quello della rottura. Ilpareggia con la, resta a -8 dalla zona Champions e si prepara a ore pesanti.è a: contro l'Inter e contro il Verona aveva salvato il posto vincendo. Questa volta, la panchina traballa come non mai. pauloCAMPIONATO CALCIO SERIE A 29.12.2024 ©PAOLO GIAMPIETRI- AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Nella lista dei successori, tra i soliti Allegri e Sarri, è schizzato in testa un nome già accostato ai rossoneri nel recente passato: Sergio. Ci sarebbe già un accordo con l'ex Porto che, nei giorni scorsi, ha rifiutato la proposta del Wolverhampton. Ore calde, mentre la contestazione nei confronti della società continua da parte della Curva Sud. Poco più di due minuti di gioco e ripartono i cori di Verona, partiti proprio a San Siro dopo il pari col Genoa: "Noi non siamo americani", "ci avete rotto il c.