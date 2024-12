Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Tucker schiaccia i fantasmi

Pajola 7,5 (in 26’ 5/5 da due, 1/4 da tre, 2 rimbalzi, una stoppata, una persa, 3 recuperi, 10 assist). Doppia-doppia tra punti e assist. Una presenza costante. Applausi. Cordinier 7 (in 19’ 4/5 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 6 assist). La consueta energia e tanta efficacia. Clyburn 6,5 (in 18’ 3/4 da due, 0/4 da tre, 4/6 ai liberi,2 rimbalzi, 2 perse, un recupero, un assist). Sembra sempre un po’ stralunato. Ma è molto più vivo rispetto ai primi tempi. Utile. Polonara 7 (in 21’ 2/2 da due, 2/2 da tre, 8 rimbalzi, una stoppata, 2 perse, un recupero, 3 assist). Shengelia è out? Se Achille si trasforma nella dea Kalì – con le sue lunghe braccia arriva ovunque –, Toko può rientrare con calma. Zizic 6,5 (in 12’ 3/6 da due, 2/4 ai liberi, 6 rimbalzi, una stoppata).