Thesocialpost.it - L’attrice Gal Gadot rivela: “Operata d’urgenza al cervello durante la gravidanza”

Leggi su Thesocialpost.it

La bellissima attrice Galha sorpreso tutti con una confessione toccante sul suo profilo social.l’ottavo mese diha affrontato un intervento chirurgicoper un coagulo di sangue nel. “Mi è stato diagnosticato un enorme coagulo di sangue nel”, ha scritto la star di Wonder Woman, raccontando una storia di paura e speranza.Leggi anche: Ilary Blasi e la frecciata a Totti: “Perché non è cambiato nulla.”Tutto è iniziato con un mal di testa persistente. La situazione si è aggravata al punto che Galnon riusciva ad alzarsi dal letto. Dopo una risonanza magnetica, la verità è emersa. “Mi ha ricordato quanto improvvisamente tutto possa cambiare”, ha spiegato, sottolineando quanto la vita sia fragile e imprevedibile.La corsa in ospedale e l’intervento, insieme al marito, è corsa in ospedale.