La Filarmonica San Carlo sale sul palco Per una sera viaggio nella magia di note

Conto alla rovescia per il concerto di Capodanno dellaSan, che si terrà questa, alle 21,sala consiliare di Sant’Agostino. Inseritorassegna ’Natale a Terre del Reno’, questo evento rappresenta un’occasione speciale per concludere le festività con un momento di grande musica e convivialità. La prestigiosaSanoffrirà un repertorio coinvolgente che accompagnerà il pubblico in unemozionante attraverso melodie classiche e brani celebri della tradizione musicale natalizia. Al termine del concerto, l’amministrazione comunale offrirà un brindisi augurale. L’ingresso è libero.